SPOR Fatma Uruk 19 Mayıs'ta rekor deneyecektim ama Meksika'da virüs hala çok yaygın

SPOR Fatma Uruk 19 Mayıs'ta rekor deneyecektim ama Meksika'da virüs hala çok yaygınNerede ve ne koşullarda olduğumun hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum;

SPOR Fatma Uruk 19 Mayıs'ta rekor deneyecektim ama Meksika'da virüs hala çok yaygın
18.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:53
SPOR Fatma Uruk 19 Mayıs'ta rekor deneyecektim ama Meksika'da virüs hala çok yaygın
Nerede ve ne koşullarda olduğumun hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum; ucunda zafer var, gücümü buradan alıyorum
- Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve mart ayında dünya rekoru denemesi için gittiği Meksika'da koronavirüs engeline takılan milli sporcu Fatma Uruk, tüm sporcuların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
2015 yılında geçirdiği bir kaza sonrası vertigo hastalığına yakalanan ve sonrasında koku ve tat alma duyularını da yitiren Fatma Uruk, yaşadığı tüm zorluklara rağmen tutkunu olduğu sporu hiçbir zaman bırakmadı ve dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika'nın Valladolid kentine gitti. 23 Nisan'da rekor denemesi gerçekleştirip kendisi gibi spor ile hayata tutunan çocuklara cesaret vermek isteyen Uruk'un bu hayalleri koronavirüs engeline takıldı.
NEREDE VE NE KOŞULLARDA OLDUĞUMUN HİÇBİR ÖNEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM, UCUNDA ZAFER VAR, GÜCÜMÜ BURADAN ALIYORUM
Hala Valladolid kentine yakın bir köyde karantina altında bulunan Uruk, 19 Mayıs'ta rekor denemesi yapmak istediğini ancak antrenman yapacağı yere gidemediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı Büyükelçiliğimiz tarafından bana gönderilen Türk bayrağımla birlikte rekor denemesini yapacağım derin mavi çukurdan seslenmek istedim bugün ama ne yazık ki burada virüs hala çok hızlı yayılıyor. Antrenman yapacağım bu yere gidemiyorum. Ben de size Valladolid şehrinin biraz yakınındaki bir köyde karantinada bulunduğum bu evden seslenmek istedim. Bu yolculuğa çıktığımdan beri Türkiye'den uzakta geçirdiğim ikinci bayramım bu. Gerçekten çok iyiyim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü Türk sporuna ve gençliğe armağan ederken de söylediği gibi, onu görmek demek, sadece yüzünü görmek demek değil. Fikirlerini anlıyor ve hissediyorsak bu kafi. Ben de nerede ve ne koşullarda olduğumun hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun ucunda zafer var, gücümü buradan alıyorum. Tüm sporcu arkadaşlarıma ve fikri genç herkese iyi bayramlar dilerim. Nerede ve ne koşulda olursak olalım çalışmaya devam.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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