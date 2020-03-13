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Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.

13.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:55
Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Spor

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