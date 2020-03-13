Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.
13.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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