Haberler» Güncel» Haber

SPOR Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı

SPOR Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptıMustafa AKIN Graz (Avusturya) (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, ilk idmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

21.07.2019 20:56
SPOR Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı
Mustafa AKIN Graz (Avusturya) (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, ilk idmanını yağmur altında gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, ısınma hareketleri ve koşu ile idmana başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Sarı lacivertli ekip yarın TSİ 19.30'da Franz Felekete Stadyumu'nda Wolfsburg ile hazırlık maçında karşılaşacak.
ALTAY ELDİVENİ GİYDİ
Fenerbahçe'de sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan ve geçtiğimiz günlerde çıkaran Altay Bayındır, ilk defa kaleci antrenmanında takıma dahil oldu. Genç kaleci, elindeki atelin çıkmasının ardından eldiveni giyerek çalışma yaptı. SPOR Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Avusturya, Graz, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:36   Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi
21:35   4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
21:30   İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)
21:25   İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
21:24   Beşiktaş-Kocaelispor hazırlık maçı
21:24   Fenerbahçe'nin Avusturya kampı - GRAZ
21:16   Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali