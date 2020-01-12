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Spor fenerbahçe başkanı ali koç idmanı izledi

SPOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izlediMarco Knoop özel çalışmalar yaptırıyorOlgucan KALKAN / BELEK-ANTALYA,(DHA) -Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

12.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:37
SPOR Başkanı Ali Koç idmanı izledi
Marco Knoop özel çalışmalar yaptırıyor
Olgucan KALKAN/ BELEK-ANTALYA,(DHA) -
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İstasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda, toplu çalışmaların ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik, hücum ve geçiş oyunları gerçekleştiği öğrenildi.
Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Saha kenarına gelen Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve idari menajer Volkan Ballı ile antrenmanı izlerken, bir süre de sohbet etti.
MARCO KNOOP ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIRIYOR
Sarı-lacivertli ekipte yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, idmanlardaki hırsı ile dikkatleri çekiyor. Takımın Antalya'daki kampında uyguladığı farkı çalışmalar ile kaleciler üzerinde hemen etki eden Knoop, Almanya'da uyguladığı metotlar ile beğenileri topladı. Sarı-lacivertli ekipte yer alan kalecilerin kendisinden memnun olduğu gözlemlenen Knoop, havadan ve yerden yaptırdığı yan top çalışmalarının yanı sıra öğrencilerini sürekli uyararak topun oyuna hızlı bir şekilde dahil edilmesini de sağlıyor. Knoop'un sarı-lacivertli kalecilere, Türkçe olarak uyarılarda bulunması da dikkatlerden kaçmadı.
Spor fenerbahçe başkanı ali koç idmanı izledi

Fenerbahçe, Antalya, Ali Koç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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