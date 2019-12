Spor fenerbahçe beko - anadolu efes maçının ardından

Anadolu Efes maçının ardındanİSTANBUL, (DHA) - Turkish Airlines EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko , evinde Anadolu Efes'e 81-73 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic yaptığı açıklamada, "İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. Üçüncü çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonrada yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Ne kadar maçın sonuna yaklaşmış olsak da neredeyse imkansızdı. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler. Maçın başından sonuna kadar kazanmaya çalıştık. Bazı anlar akıllı oynamadık. Ama onun dışındaki mücadelemiz gayet iyiydi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum atmosfer ve destek için. Maç içerisinde çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu denedim. Burada takım önemli. Doğru seviyede değilse burada değişiklikler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.ATAMAN: BU GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi iyi bir koça ve iyi bir takıma karşı stratejimizi sahaya koymak o kadar da kolay olmuyor. Maça başladığımızda ilk yarı iyi savunma yaptık. Fenerbahçe son saniyelerde hücumların sonunda sayılar buldu. Larkin ilk yarıda 0 sayıyla oyundan çıktı. Soyunma odasında stratejimizde bir bir değişiklik yaptık. Larkin'in skora katkı vermesiyle 15-16 sayıyla fark oluştu. Fenerbahçe Datome ve Kalinic'in sayılarıyla geri geldi. Maçın sonunda Simon ve Larkin'in oyuna katkı vermesiyle maçı koparmasını bildik. Bu akşamki galibiyet çok önemliydi" şeklinde konuştu."Bu seviyelere gelmek için bu savunmaları yapmak zorundasınız" diyen Ataman, "Biz uzun zamandır her geçen gün savunmada ilerleme kaydediyoruz. İki uzunumuz 3 saniye koridorunu kapatması çok önemli. İçeriye dalışlara müsaade etmiyoruz. Bugün bir çok pozisyonda gördünüz özellikle Sertaç hepsini göğüsledi. Bu da bizim savunma stratejimizde önemli bir katkı oldu. İkinci yarı çok kaçırdı Fenerbahçe ama hepsinde yetişmeye çalıştık. Savunmamızın son maçlarda mükemmel seviyede olduğunu söyleyebilirim. Benim için ne pasaport önemli ne de yaş. Milli takımımızda uzun yok diyoruz ama Sertaç şu anda EuroLeague'de göstermiş olduğu performans çok önemli. Türkiye'nin yeniden bir oyuncu kazandığını düşünüyorum" dedi."FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'A KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Ergin Ataman son olarak şunları söyledi: "Bana göre Fenerbahçe her ne olursa olsun çok iyi bir takım. Biz bu akşam çok iyi oynadık. Biz Sertaç Şanlı ile Dunston'ın eksikliğini çok iyi kapattık ama onlar Vesely'nin eksikliğini kapatamadı. Savunmada ağır kalıyorlar. Larkin'in ikinci yarıdaki şeylerinde kısaya döndü. Sıkıntıyı analiz yaptığım zaman oradan görüyorum. Şampiyonluk için çok erken. Fenerbahçe geçen sene çektiği sıkıntılar var. Ben eninde sonunda Fenerbahçe'nin play-off'a kalacağını düşünüyorum. Bu atmosferde Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil. Biz son dönemlerde çok iyi oynuyoruz. Fenerbahçe'nin ben burada kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum."