Spor Fenerbahçe
çiçeklerle karşılandı
Ergin KARATAŞ İZMİR, (DHA
)
SPOR Toto Süper Lig'de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor'a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı
'na geldi. Sarı-lacivertli takımı İzmir'e inişinde az sayıda taraftarı karşıladı. İzmir Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin çocukları, Fenerbahçeli futbolcular ve Sportif Direktör Damien Comolli'ye havalimanından çıkışta çiçek verdi.
Sarı-lacivertli futbolculardan Hasan Ali, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Kafile otobüse binerken havaalanında bulunan bir grup Göztepe taraftarı Göztepe tezahüratları yaptı. Fenerbahçe kadrosunda Saldado, Jailson
, Frey ve Valbuena yer almadı. Sarı-lacivertli kafile, İzmir'den kara yoluyla kamp maç için kamp yapacağı Manisa
'ya geçti.
DHA,İzmir,Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:02