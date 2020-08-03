SPOR Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak düzenlenen bayramlaşmaya, yüksek divan

kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

Vefa Küçük, törende yaptığı konuşmada, bayramlaşmaya büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, Bu, Fenerbahçe'mizin gücünü, birliğini ve beraberliğini gösteren güzel bir tablo dedi.

Burak Çağlan Kızılhan da törene katılanların bayramını kutlayarak, Başkanımız ve bizlere emanet ettiğiniz bu kutsal görev adına, yarınlara olan

inancımız ve umudumuzla durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz sizlersiniz. Birbirimize olan inancımız ve desteğimizle en doğru adımları atıp, inşallah en başarılı ve mutlu günlerle bir arada olacağız. Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yarınlarımıza en güzel şekilde yürüyeceğiz ifadelerini kullandı.