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SPOR Fenerbahçe'de çalışmalar havadan böyle görüntülendi!

SPOR Fenerbahçe'de çalışmalar havadan böyle görüntülendi!

07.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:46
SPOR Fenerbahçe'de çalışmalar havadan böyle görüntülendi!
Murat KORKMAZ - Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafelerini koruyarak, 4'erli gruplar halinde, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık testine girdi. Futbolcular çalışmalarını, aerobik koşuyla tamamladı. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Antrenmandan başlamadan önce kullanılacak toplar ve malzemelerin yine dezenfekte edildikleri de görüldü.
ALPER POTUK DA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ
Öte yandan affedilen Alper Potuk'un da TFF listesinde olmamasına rağmen, çalışmalarını takımla birlikte sürdürdüğü görüldü. SPOR Fenerbahçe’de çalışmalar havadan böyle görüntülendi!

Kaynak: DHA

Etiketler: Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, DHA, Güncel, Haber

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