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Spor fenerbahçe'de trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyorMustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

29.08.2019 12:11
SPOR Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
Mustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ve çabukluk antrenmanı ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle hazırlıklarını salonda sürdürürken, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali çalışmalarda yer almadı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.
Spor fenerbahçe'de trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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