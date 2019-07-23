Haberler» Güncel» Haber

SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyorMustafa AKIN Graz (Avusturya) (DHA) - Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde hazırlıklarını sürdürdü.

23.07.2019 21:07
SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Mustafa AKIN Graz (Avusturya) (DHA) - Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı lacivertli ekip, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman taktik çalışma ile devam etti. Sarı lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarını sürdürdü.
HASAN ALİ TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de dün Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ayağında şişlik oluşan Hasan Ali Kaldırım, stadı bandaj ile terk etmişti. Ağrısı geçen ve ayağındaki şişlik giden Hasan Ali, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Avusturya, Graz, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
22:28   Ümraniye'de çatısı yanan binada 3 saat sonra tekrar yangın çıktı
22:28   Bin yıllık Akdamar Kilisesi'nde 360 derece 'Sanal Tur'
22:27   Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)
22:27   Özel çocuklar "Engelsiz Yaz Okulu Kampı"nda belge aldı
22:26   Edirne'de sağanak
22:26   Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu (2)
22:26   İmran Han'dan ABD ilişkilerinde "daha iyi bir dönem" mesajı