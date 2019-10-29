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Spor fenerbahçe, mersin'de

SPOR Fenerbahçe, Mersin'deMustafa ERCAN MERSİN (DHA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü turunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşmak için Mersin'e geldi.

29.10.2019 22:06
SPOR Fenerbahçe, Mersin'de
Mustafa ERCAN MERSİN (DHA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü turunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşmak için Mersin'e geldi.
Havayolu ile Adana'ya gelen Fenerbahçe, daha sonra karayolu ile Mersin'e geçti. Sarı lacivertlilerin konaklayacağı otel çevresinde takımı görmek için gelen taraftar çeşitli tezahüratlarda bulunurken, polis de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Futbolcuları getiren otobüsün otel girişine yanaşmasının ardından taraftarlar, Teknik direktör Ersun Yanal'ı çiçeklerle karşıladı.
Spor fenerbahçe, mersin'de

Fenerbahçe, Mersin, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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