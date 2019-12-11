Haberler » Güncel » Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti - Haber

Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti

SPOR Fenerbahçe'nin Sivasspor hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip ettiMustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

11.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:01
SPOR 'nin hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip etti
Mustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -
Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. 5'e 2 pas çalışması süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç sahada bireysel çalışma gerçekleştirirken, Moses antrenmanda yer almadı.
ALİ KOÇ İDMANI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.
ALİ KOÇ TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ
Öte yandan Ali Koç, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.
Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti

Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52 Mardin'de aranan 2 kişi tutuklandı - Haber
14:52 "Don Quichotte" (Don Kişot) Operası, Bu Sezon da Sahnede… - Haber
14:52 DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Balıkesir depremi açıklaması - Haber
14:46 Çikolata yerken hayatını kaybetti - Haber
14:45 Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:56:15