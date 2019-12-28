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Spor fenerbahçe, rize'ye geldi

SPOR Fenerbahçe, Rize'ye geldiMehmet Can PEÇERİZE, (DHA) -Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

28.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:09
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Mehmet Can PEÇERİZE, (DHA) -
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.10'da, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon'a gelen Fenerbahçe kafilesi için güvenlik önlemleri alındı. Polis koridoru altında dış hatlar terminali gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı lacivertli kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüsler ile polis eskortu eşliğinde Rize'de konaklayacakları otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesi karayolu ile geldiği Rize'de bir otelde kampa girdi.
Spor fenerbahçe, rize'ye geldi

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Rize, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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