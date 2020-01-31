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Spor fenerbahçe, trabzon'a geldi

SPOR Fenerbahçe, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

31.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:26
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Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
18.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde yeni transfer Simon Falette'nin yanı sıra şu isimler yer aldı
Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor fenerbahçe, trabzon'a geldi

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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