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Spor fenerbahçe'ye malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılamaTaha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

23.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:36
SPOR 'ye 'da coşkulu karşılama
Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 18.00'de Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu'na destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
Spor fenerbahçe'ye malatya'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Malatya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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