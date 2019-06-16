16.06.2019 18:57
Haberler»Güncel » Haber

SPOR Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi -2

SPOR Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti.

SPOR Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda üyelerin onayına bir dizi yetki sunuldu. Sarı lacivertli yönetim, genel kurul üyelerinden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki talep etti.
Fenerbahçe yönetimi ayrıca; Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin görüşülmesi için yetki istedi.
Yapılan oylamalar sonrasında Fenerbahçe Kulübü genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna oy birliği ile etki verdi.SPOR Fenerbahçe yönetimine bir dizi yetki verildi -2
Kaynak: DHA
Bora Füzesi, DHA, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:38 Sınav stresini Girlevik Şelalesinde attılar
19:38 Sivas Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere Çanakkale gezisi
19:37 MUĞLA Bodrum'da özel uçak pistten çıktı
19:35 Yargıtay Başkanı Cirit Hakkari'de
19:35 Babasının boğazına komando bıçağı sapladı (2)
19:35 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması
19:34 Öğrencilerden Sivas Valisi Ayhan'a 'Babalar Günü' sürprizi