SPOR Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 1230'da başlayacak.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.
Saat 12.30'da başlayacak toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.