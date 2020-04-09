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SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor

SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyorİSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

09.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:19
SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor
İSTANBUL,(DHA) -
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli futbolcular hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular evlerindeki spor ekipmanları ile kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan video ile yapılan idmanlarda evde kal çağrısı da yapıldı. SPOR Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel
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