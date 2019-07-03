03.07.2019 16:51
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SPOR Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son bulduMustafa AKIN Düzce,(DHA) -Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek Fenerbahçe, Düzce'ye geldi.

Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
Mustafa AKIN Düzce,(DHA) -
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek Fenerbahçe, Düzce'ye geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesinde hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, bugün 1330'da Topuk Yaylası'na hareket etti. Kafileyi Düzce'de karşılamak isteyen çok sayıda taraftar, otobüsün farklı bir gişeden çıkıp yoluna devam etmesi ile hüsrana uğradı. Fenerbahçeli futbolculara eşlik eden polis ekibinin Düzce Gişeler'den çıkması gereken gerekirken Kaynaşlı Gişelere yönelmesi ile taraftarların karşılama hazırlıkları başlamadan sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaşanan durum sonrasında bekledikleri alandan ayrıldı. SPOR Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, DHA, Güncel

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