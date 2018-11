Spor Fenerbahçeli Yönetici Başar: "Turu Atlayan Taraf Olmak İstiyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 19:08



23 Kasım 2018 Cuma 19:08

Spor (Özel) Fenerbahçeli yönetici Başar: "Turu atlayan taraf olmak istiyoruz"Mustafa AKIN - Doğanay YAVUZ - İstanbul ,( DHA ) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu 'nda gerçekleşti. Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe'de İdari Menajer Onur Başar, kura çekiminin ardından eşleşmeyi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.Başar, "Giresunspor ile biliyorsunuz 3 yıldır arka arkaya eşleşiyoruz. En son geçtiğimiz sezon çeyrek finalde de eşleşmiştik. Biz Fenerbahçe olarak turu atlamaya hak kazanan taraf olmuştuk. Aynı neticeyi bu sene de elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.İlk maçın iç sahada olmasını avantaja çevirmek istediklerini belirten Onur Başar, "5'inci Tur kura çekiminin öncelikle tüm camialara hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye'nin önemli bir turnuvasına çıkacağız hep birlikte. İlk maçı içeride kendi sahamızda oynayacağız ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Biliyorsunuz kupa maçlarında takımlar genelde ilk maçı dışarıda oynayıp avantajlı skorla dönerek turu evlerinde garantilemek isterler. Ama bizim için içeride olmak, dışarıda olmak çok bir şey değiştirmiyor. Neticesinde her iki maçı da kazanmak zorundasınız. Her iki takım da birbirini bilen, tanıyan camialar. Giresunspor da kendi liginde iyi mücadele ederek Süper Ligi zorlayan bir camia. Onlara da başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak, her maça galibiyeti hedefleyerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.