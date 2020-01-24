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Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

SPOR Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanındaVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu.

24.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:48
SPOR Fenomen simitçi Ahmet, antrenmanında
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Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS (DHA)-
DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.
Spor fenomen simitçi ahmet, sivasspor antrenmanında

Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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