Spor Ferhat Öztorun Ligde kolay maç yok

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 19:23

Spor Ferhat Öztorun Ligde kolay maç yokTolga YANIK KONYA ( DHA ) - Atiker Konyasporlu Ferhat Öztorun, Galatasaray maçının kendileri adına güzel geçtiğini belirterek, takımın iyiye doğru gittiğini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam edilen antrenman pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Öztorun, Galatasaray maçının kendileri adına güzel geçtiğini söyledi. Öztorun şunları söyledi Bizim adımıza güzel bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Pozisyonlarımız vardı değerlendiremedik, olabilir ama gidişatımız iyiye doğru devam ediyor. Bu hafta da çok önemli bir maç oynayacağız. Rakip kendi sahasında iyi bir skorla ciddi bir galibiyet aldı. Yine zor bir maç olacak. Ligde kolay maç diye bir maç kalmadı, her maçın ayrı zorluğu var. Ama kendi sahamızda oynayacağız, bunun avantajını iyi kullanıp buradan güzel bir sonuç, güzel bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Aykut hocamızın taktiğini, sistemini biliyoruz. Burada daha önceden çalışmış arkadaşlarımız var, hoca da söylüyor, onlar tabii daha hazır. Yani şu an futbolun gerekliliklerini istiyor hocamız ve bunu takım halinde en hatasız şekilde yapmaya başladığımızda her şey daha da güzel olacak dedi.