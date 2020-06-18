SPOR Fernando Muslera: Tüm ülke yanımda oldu, teşekkürler

Fernando Muslera: Tüm ülke yanımda oldu, teşekkürlerSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu.

18.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:25
Fernando Muslera: Tüm ülke yanımda oldu, teşekkürler
Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan deneyimli eldiven, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu" dedi.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.
Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. SPOR Fernando Muslera: Tüm ülke yanımda oldu, teşekkürler

Kaynak: DHA

Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Güncel, Haber

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