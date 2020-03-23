Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje - Haberler

SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak projeDünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı - FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı.

23.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:05
SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje
Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı
- FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye 'den Emre Belözoğlu da yer aldı.
Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;
Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia 'a'ic (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nden ortak proje

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Emre Belözoğlu, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye’ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Haber Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber Afrika, Kovid-19 ile mücadelede 100 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyuyor - Haber Selimiye'de koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading