Spor finale kalan ramil guliyev'in buruk sevinci

SPOR Finale kalan Ramil Guliyev'in buruk sevinciErcan ATA DOHA (DHA) - Katar 'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı final koşusunda Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesi ile finale çıktı. Yarı final öncesinde Guliyev, antrenörü Oleg Muhkin'in annesinin vefat haberini aldı ve koşmaya morali bozuk şekilde çıktı.Milli atlet Ramil Guliyev, bu seviyeye gelmesinde önemli bir payı olan Türk vatandaşı antrenörü Oleg Muhkin'in annesinin vefatını öğrendiklerini ve morallerinin bozulduğunu belirterek, 'Hayatta her şey için hazır olmamız lazım, böyle zor anlar yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah da Allah'ın yardımıyla en iyisini yaparız' dedi.'ALTIN MADALYA İSTİYORUZ'Ramil Guliyev, değişik havalarda koştuklarını ifade ederek, 'Şimdi bakacağız finalde kaçıncı kulvarı verecekler bize. Ondan sonra da plan ve stratejimizi kuracağız ve ona göre de koşacağız. Genelde sprint 200 metre zor bir mesafe. Bildiğiniz gibi hem Jamaikalı, Amerikalılar koşuyor hep siyahi sporcular koşuyorlar. Zor bir çalışma yaptık bu sene ve seneye de güzel bir çalışma olacak olimpiyat yarışlarımız var. Ona göre de burada ilk 3'e girme hedefimiz var. Altın madalya istiyoruz, onun için her şeyi yapacağız. Bu sene daha zor inşallah finalde iyi derece görürüz' diye konuştu.'HOCAM GERÇEKTEN ZOR ANLAR YAŞIYOR'Antrenörü Oleg Muhkin'in annesinin vefatı üzerine yarışta kendisi yalnız bırakmadığını belirten milli atlet Ramil Guliyev sözlerini şöyle tamamladı 'Bu biraz moralimizi bozdu, sabah bize haber geldi. Hoca şu an stres yaşıyor hem de önemli bir yarış geliyor hem de hayatta zor anlar var. Hayatta her şey için hazır olmamız lazım, böyle zor anlar yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah da Allah'ın yardımıyla en iyisini yaparız. Hoca gerçekten kendi için zor zamanlar yaşıyor. Şu anda da biliyoruz gitse de bir şeyler yapamaz orada. Burada bir emeği var biz 5 ay değil kaç yıldır çalışıyoruz, bu unvanı kazanıp korumak için çalışıyoruz. Onun için de hocaya çok teşekkür ediyorum bana destek verdiği için.'17'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, unvanını korumak için yarın saat 22.40'da finalde mücadelesine çıkacak.