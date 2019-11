SPOR Florin Adone Yarın ilk maçtan daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor

SERHAN TÜRK MADRİD-İSPANYA,(DHA) ' Florin Andone, 'Biz buranın dünyanın en iyi ve en zor stadyumlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bunu ve karşımızdaki takımın güçlü olduğunu bilerek geliyoruz. Tabii ki bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biz pozitif, iyimser olup kendimize güvenmeliyiz. Savunma yapmaya değil, her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz' dedi.

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Real Madrid maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in iyi bir takım olduğunu bildiklerini belirten Andone, 'Real Madrid iyi bir takım. Her zaman dünyanın en iyi takımlarından birisi. Ronaldo olsun ya da olmasın. Aynı seviyeyi yakalamaya devam ediyorlar. Cristiano gol atıyordu ancak, Real Madrid de aynı şekilde devam ediyor. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bu sadece benim değil, herkesin görüşü. Çok önemli hücum oyuncuları var ve geçtiğimiz sezon çok fazla gol attılar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oyuncularda Real Madrid'de oynuyorlarsa bu seviyeye gelmeyi hak etmişler demektir. Bunu dikkate almamız gerekiyor' şeklide konuştu.

'REAL MADRİD takım seviyesinde hiçbir zaman düşüş yaşamadı'

Cristiano Ronaldo sonrasında Real Madrid'in düşüş yaşayıp, yaşamadığı sorulan Florin Andone, 'Real Madrid'e saygı göstermemiz gerekiyor. Dünyanın en iyi takımlarından birisi olduklarını söylemiştim. Bu takım seviyesinde hiçbir zaman düşüş yaşamadı. Cristiano Ronaldo'nun ardından seviye biraz düşmüş gibi gözükse de hala çok kuvvetli oyuncuları var. Gole kolay ulaşan oyuncuları var. Kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Biz bu müsabakayı final maçıymış gibi çıkacağız. Korkmadan çıkacağız. Cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil edeceğiz' şeklinde konuştu.

'SAVUNMA YAPMAYA DEĞİL, HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ'

Her zaman kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten tecrübeli golcü, 'Biz buranın dünyanın en iyi ve en zor stadyumlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bunu ve karşımızdaki takımın güçlü olduğunu bilerek geliyoruz. Tabii ki bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biz pozitif, iyimser olup kendimize güvenmeliyiz. Savunma yapmaya değil, her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Kendimize güvenmemiz, güvenli bir şekilde sahaya çıkmamız yarın ki maçta bize çok güzel sonuçlar getirebilir. Kolay demiyorum, zor bir maç olacağını biliyorum. Yılın son maçıymış gibi aynı hırs ve hevesle çıkacağız' diye konuştu.

'YARIN DAHA FAZLA EFOR SARF ETMEMİZ GEREKİYOR'

İstanbul'da oynanan maçtan daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini altını çizen Andone, 'İlk maçı dikkate alacaksak, hislerim farklıydı. İlk maçta biz 2-3 tane net fırsat yakaladık ve değerlendiremedik. Maçtan sonra bunları söylemek kolay ama çok farklı bitebilirdi o maç. Yine söylüyorum Madrid'in gücünü biliyoruz. Yarın daha fazla koşma, daha fazla efor sarf etmememiz gerekiyor. İstanbul'da oynanan maçtan daha farklı bir maç olmasını bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA