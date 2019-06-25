SPOR Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de

Fredrik Gulbrandsen Başakşehir
'de
İSTANBUL, ( DHA
)
Medipol Başakşehir, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı Kulübümüz, Avusturya
'nın RB Salzburg
kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: Spor)