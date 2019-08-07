Haberler» Güncel» Haber

SPOR FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı

FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldıHakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.

07.08.2019 14:17
SPOR FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
Hakan KAYA - Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-
UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının yer aldığı UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.

Süper Kupa, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32   Kurban bayramında sağlıklı beslenmenin yolları
15:32   BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
15:32   Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler
15:32   Zile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılar
15:32   - KKTC'deTonlarca İlaç Depolarda Unutuldu
15:32   KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
15:32   AFYON POMEM MEZUNİYET TÖRENİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ