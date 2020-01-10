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Spor futbolcular, dinler bahçesi'nde cuma namazı kıldı

SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldıOlgucan KALKAN - ANTALYA DHADevre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını Dinler Bahçesinde kıldı.

10.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:28
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
Olgucan KALKAN - ANTALYA DHA
Devre arası kampı için 'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını Dinler Bahçesinde kıldı.
Kamp için Antalya Belek'te bulunan Süper Lig'in bazı futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için bir araya geldi. Vatandaşlar, cuma namazı çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Kasımpaşalı Koita, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok'un da cuma namazının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.
Spor futbolcular, dinler bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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