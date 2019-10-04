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Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama

SPOR Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılamaNesrin AYDIN YALDIZ- Celal ATALAYANKARA,(DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

04.10.2019 18:47
SPOR Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
Nesrin AYDIN YALDIZ- Celal ATALAYANKARA,(DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.
Spor galatasaray'a ankara'da coşkulu karşılama

Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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