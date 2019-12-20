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Spor galatasaray'a izmir'de coşkulu karşılama

Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılamaONUR ATIŞ İZMİR,(DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

20.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:35
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ONUR ATIŞ İZMİR,(DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Saat 16.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim ve takıma destek veren taraftarlar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolseverler, teknik direktör Fatih Terim'e atkı ve çiçek verirken, tecrübeli çalıştırıcı da havaalanına gelen taraftarları tek tek selamladı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Seri, Emre Mor, Yunus Akgün ve Lemina, Göztepe maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.
Spor galatasaray'a izmir'de coşkulu karşılama

Galatasaray, İzmir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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