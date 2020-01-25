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Spor galatasaray'a konya'da coşkulu karşılama

SPOR Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılamaTolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, bu maç için Konya'ya geldi.

25.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:11
SPOR 'a 'da coşkulu karşılama
Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, bu maç için Konya'ya geldi. Sarı- kırmızı kafileyi, havalimanında taraftar coşkuyla karşıladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılacak. Galatasaray kafilesi özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı oyuncuları havalimanında coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."
Spor galatasaray'a konya'da coşkulu karşılama

İttifak Holding, Galatasaray, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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