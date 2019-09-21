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Spor galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılamaTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

21.09.2019 19:20
SPOR Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama
Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Saat 17.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
Spor galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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