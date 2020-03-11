SPOR Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
SPOR Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.
11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:54
SPOR Galatasaray 'da derbi hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Etiketler : Galatasaray, Güncel
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