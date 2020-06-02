SPOR Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

SPOR Galatasaray'da hazırlıklar sürüyorİSTANBUL,(DHA) - Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:40
SPOR Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları (turnuva maçları) oynandı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Galatasaray, Rizespor, DHA, Güncel, Haber

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