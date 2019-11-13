Haberler » Güncel » Spor galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı - Haber

Spor galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladıOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:43
'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı
Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.
Vefat eden divan üyeleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:
1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3. 14 Kasım 2018 tarihli divan toplantısında sunumu yapılan tüzük tadil çalışmasının tekrar görüşülüp, divan üyelerinin onayına sunulması,
4. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
5. Kapanış.
Spor galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı

Bora Füzesi, Galatasaray, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:14 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu
18:12 Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (4)
18:12 Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
18:12 Diyarbakır hdp önünde gerginlik
18:12 Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:14:55