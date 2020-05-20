SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif

SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatifİSTANBUL,(DHA) -Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

20.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:36
SPOR Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif
İSTANBUL,(DHA) -
Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. SPOR Galatasaray’da koronavirüs testleri negatif

Kaynak: DHA

Etiketler: Galatasaray, DHA, Güncel, Haber

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