17.06.2019 14:54
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SPOR Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyorKÖLN, (DHA) - Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, 19 Haziran Çarşamba günü Köln'de düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarına tüm Galatasaraylıları beklediklerini söyledi.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor
KÖLN, (DHA) - Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, 19 Haziran Çarşamba günü Köln'de düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarına tüm Galatasaraylıları beklediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Süper Lig'de 22'nci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Köln'de düzenlenecek geceyle şampiyonluğu doyasıya kutlayacak. Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi, aynı zamanda Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "1997 yılında kurduğumuz derneğimiz, bu yıl 22'nci yıldönümünü yaşıyor. Ne güzel tesadüftür ki bu sene aynı zamanda Galatasaray? ile de 22'nci şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan imparatorumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm camiamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
"TÜM GALATASARAYLILARI BU BALODA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Şampiyonluk kutlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yakup Peker, "19 Haziran Çarşamba günü, Köln'de çok güzel bir salonda, aile ortamında bir balo ile şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Türkiye'den yönetim kurulu üyelerimiz ve 2 şampiyonluk kupamız gelecek. Sürprizlerimiz de var. Tüm Galatasaraylılar orada olacak. Bu şampiyonluğu doyasıya kutlamak istiyoruz. Kupalarımız da burada olacak. Tüm Galatasaraylıları bu baloda görmek istiyoruz" dedi.
Şampiyonluk kutlaması, 19 Haziran Çarşamba günü Köln Hürth'deki Event Palast'ta gerçekleşecek. Gecede Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası da yer alacak.SPOR Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor
Kaynak: DHA
Köln, Galatasaray, Güncel

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