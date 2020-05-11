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SPOR Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı

SPOR Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştıVIDEO YOKİSTANBUL,(DHA)Galatasaray, antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

11.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:55
SPOR Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı
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İSTANBUL,(DHA)
Galatasaray, antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde saat 11.00 ve 12.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirilen her iki çalışmada da oyuncular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de ve saat 18.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirecek. SPOR Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, DHA, Güncel, Haber

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