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Spor galatasaray florya'da şampiyon gibi karşılandı

SPOR Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti alan Galatasaray'da bu zafer coşkuyla kutlandı.

24.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:47
SPOR Florya'da şampiyon gibi karşılandı
20 yıl sonra 'de Fenerbahçe galibiyeti alan Galatasaray'da bu zafer coşkuyla kutlandı.
Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ı taraftarları karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelmeye başladı.
Futbolcular, teknik heyet ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak otobüsün içinde şampiyonluk şarkıları söyleyerek Florya'ya gelirken, taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle sarı-kırmızılı takım otobüsünün
gelişini bekledi. Galatasaraylı taraftarların coşkusu takımın otobüsünün gelişiyle arttı.
Sarı-kırmızılı futbolcular da cep telefonlarıyla taraftarların görüntüsünü otobüsün içinden çekerken, takım otobüsü tesislere girişte zorluk yaşadı.
Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.
Spor galatasaray florya'da şampiyon gibi karşılandı

Galatasaray, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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