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SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı

SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

12.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:05
SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı
SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Güncel

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