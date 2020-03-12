SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı
SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
12.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:05
SPOR Galatasaray ile (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Galatasaray ile arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Etiketler : Galatasaray, Güncel
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