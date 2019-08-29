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Spor galatasaray, kayseri'ye geldi

SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldiİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması için Kayseri'ye özel uçakla geldi.

29.08.2019 19:01
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması için Kayseri'ye özel uçakla geldi.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 16.50'de Kayseri'ye ulaştı. Sarı kırmızı taraftarlar kafileyi havalimanı giriş kapısında karşıladı ve Galatasaraylı futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet daha sonra kalacakları otele geçti.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği maç yarın saat 20.30'da başlayacak.
Spor galatasaray, kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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