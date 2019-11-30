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Spor galatasaray, trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

30.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:04
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Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti.
Spor galatasaray, trabzon'a geldi

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA


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