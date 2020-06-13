SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi

SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM-Fatih TURANTRABZON, (DHA) -Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

13.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:53
SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi
Tolga SAĞLAM-Fatih TURANTRABZON, (DHA) -Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na saat 18.30 sıralarında ulaşan Sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken, kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. SPOR Galatasaray, Trabzon’a geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzon, Çaykur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Haberler››Güncel››SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:17: Adana'da dolu ekili alanlara zarar verdi - Haber 19:16: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 19:16: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Kudüs' açıklaması - Haber 19:13: Irak 53 can kaybıyla Kovid-19 sürecinde en yüksek rakamı gördü - Haber 19:09: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye yükseldi - Haber 18:33: Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu - Haber 18:25: Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 16:53: Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım - Magazin 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin