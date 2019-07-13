13.07.2019 12:40
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SPOR Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorSerhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık yapılan antrenman, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra üç gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano ve Yunus Akgün ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. SPOR Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA
Galatasaray, Sabah, DHA, Güncel

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