Spor 'galatasaraylı araba', her maçta takımı stada uğurluyor ..!

'Galatasaraylı araba', her maçta takımı stada uğurluyor ..!

'Galatasaraylı araba' olarak anılan 'Tofaş Kartal', görenlerin ilgisini çekiyor

Kaportasında Fatih Terim'in imzası var

Aracın sahibi Temel Akkaş: İçimizdeki aşkı, biz de böyle yansıttık

"İnsanlar artık bu aracı tanıyor"

"Her maçta takımı uğurlamaya çalışıyorum"

"Karıncaezmez Şevki'den ilham aldım"

"Arayış içindeyken Trabzonsporluyduk, sonra Fenerbahçeli olduk, sonunda doğru yolu bulduk"

"Galatasaray ve Fenerbahçe, didişen ama bir türlü birbirinden ayrılamayan iki sevgili"

"Gören 'Efsane' diyor"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı bir taraftar, 'Tofaş Kartal' marka otomobilini sarı kırmızıya boyayarak takım sevgisini aracına yansıttı.

Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donattı. Akkaş ardından aracı kullanmaya başladı.Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı maçlarda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımı uğurladığını ifade eden Temel Akkaş, 3 senedir bu aracı kullandığını söyledi ve tüm takım taraftarlarının otomobili çok beğendiğini kaydetti. Aracı dizayn ederken 'Karıncaezmez Şevki'den ilham aldığını belirten Akkaş, Galatasaray olan aşkını otomobile yansıttığını dile getirdi.

4 senedir aracın kendisinde olduğunu söyleyen Temel Akkaş, "3 senedir bu halde. İçimizdeki aşkı biz de böyle yansıttık. Galatasaray'ın bir efsanesi var, 'Karıncaezmez Şevki'. Onun da böyle o dönemlere ait bir arabası varmış, o da bizim gibi süslemiş. Bizim gibi Galatasaraylı. Biz de onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Biz de zamanın 'Karıncaezmez'iyiz, diyoruz. Bunun adına aşk diyoruz, başka bir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN İMZASINI ALDIKTAN SONRA DAHA ÇOK TANINDI ARABA"

Aracı sürekli kullandığını dile getiren Akkaş, "Zaten taraftarın çoğu da tanıyor bu arabayı. Özellikle Fatih Terim'in imzasını aldıktan sonra daha çok tanındı araba. Evren Turhan, Mert Çetin, Ümit hocamız... Yakaladıkça imza attırıyoruz. Ben bu arabayı aldığımda sade bir şeydi. Oğlum dedi ki, 'Baba, arabamız kırmızı. Bunu sarı kırmızı yapalım.' Sonra 'Karıncaezmez Şevki'den de esinlenerek aracı bu hale getirdik. İçimizdeki aşkı bu şekilde göstermeye çalışıyoruz" dedi.

"ARAYIŞ İÇİNDEYKEN TRABZONSPORLUYDUK, SONRA FENERBAHÇELİ OLDUK, SONUNDA DOĞRU YOLU BULDUK"

Galatasaraylılığın kendisinden oğluna geçtiğini söyleyen Temel Akkaş, şöyle konuştu:

"Galatasaraylılık benden oğluma geçti. 13-14 sene şampiyon olamayıp, sonra şampiyon olduğumuzdan beri Galatasaraylıyım. Arayış içindeyken Trabzonsporluyduk. Yanlış bir yola saptık, Fenerbahçeli olduk. Sonra o doğru yolu, rahmetli Fuat ağabeyim sayesinde buldum. Galatasaraylı olduk. İyi ki de olduk. Buradaki bütün maçlarda Florya'da olmaya çalışıyorum. Maçlara gitmiyorum. Buradan takımımı yolcu edip, el sallayıp, başarılar dileyip, dua edip yolluyorum. Ben de kendime böyle misyon edindim. Bir de bu totem haline geldi, birkaç senedir şampiyon olunca..."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE, DİDİŞEN AMA BİR TÜRLÜ BİRBİRİNDEN AYRILAMAYAN İKİ SEVGİLİ"

Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini de değerlendiren Akkaş, "Galatasaray ve Fenerbahçe çok farklı. Diğerlerinden çok farklı. Biri Hammer Usta, öbürü Malkoçoğlu. Bu iki dev olmadan olmuyor. Bunlar didişen, ama bir türlü birbirinden ayrılamayan iki sevgili. Biz de Galatasaraylı ve Fenerbahçeli arkadaşlar olarak iyi ki böyle iki büyük deve aşık olduk. Onlar olmadan olmuyor" diye konuştu.

"GÖREN 'EFSANE' DİYOR"

Otomobilinin simgeleştiğini söyleyen Temel Akkaş, aracın oğluna kalmasını istediğini belirterek, "Keşke öyle bir şey olsa, istiyorum. Oğlum da 'Baba bu arabayı satmayalım, kalsın' diyor. Gerekirse trafikten çekip bir yerde tutalım. Simgeleşti, gören 'Efsane' diyor. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı veya takım tutmayan birisi, 'Galatasaraylı araba' diyorlar. 'Temel'in arabası' demiyorlar. 'A, Fatih Terim' diyorlar. Bunları söyletiyoruz ya, o bana daha fazla haz veriyor. Galatasaraylı olan olmayan herkes sempatiyle yaklaşıyor. Genelde zarar veren olmadı, hep beğeniyle, takdirle karşılıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum bu konuda" dedi ve sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA