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Spor galatasaraylı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

SPOR Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e ulaştıKaan ÜLKER- Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN, İSTANBUL,(DHA)Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

23.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:46
SPOR Galatasaraylı taraftarlar 'e ulaştı
Kaan ÜLKER- Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN, İSTANBUL,(DHA)
Galatasaraylı taraftarlar, derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat ?.'de stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.
Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.
Spor galatasaraylı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

Bora Füzesi, Fenerbahçe, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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