Spor Galatasaraylı taraftarlar, Vodafone Park
'a gitmek üzere yola çıktı
Serhan TÜRK İSTANBUL (DHA
) - Beşiktaş
ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı.
Galatasaray Lisesi önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a gitmek için Taksim
Gezi Parkı'na geldi. Taraftarlar, Taksim Gezi Parkı'nda yapılan bilet kontrolleri ve aramaların ardından 16.30'da polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a doğru yola çıktı.
DHA,Galatasaray,Vodafone Park
02 Aralık 2018 Pazar 17:19