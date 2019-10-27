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Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti

SPOR Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a hareket ettiSerhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam saat 1900'da Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodane Park'a doğru yola çıktı.

27.10.2019 16:55
SPOR Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a hareket etti
Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam saat 1900'da Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodane Park'a doğru yola çıktı.
Taksim Gezi Parkı'nda saat 15.00'te toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yürüyor.
Spor galatasaraylı taraftarlar vodafone park'a hareket etti

Vodafone Park, Galatasaray, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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