SPOR Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'a hareket etti

Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında bu akşam saat 1900'da Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodane Park'a doğru yola çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda saat 15.00'te toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yürüyor.

Kaynak: DHA