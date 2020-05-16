SPOR Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyor

SPOR Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyorEYYÜP BURUN GAZİANTEP,(DHA) -Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

16.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:43
SPOR Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyor
EYYÜP BURUN GAZİANTEP,(DHA) -
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.
Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde saat 1730'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. A Takım kaleci antrenörü Radu'nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenöürü Mustafa Özdemir, kaleciler ile birlikte özel program eşliğinde çalıştı.
Gaziantep FK'da ülkesine giden ve dönüşte karantina altına alınan Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı. SPOR Gaziantep FK’da hazırlıkları sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erdal Güneş, Gaziantep, DHA, Güncel, Haber

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